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第108回全国高校野球選手権の地方大会は20日、かつて甲子園を沸かせた「四国四商」のうち3校が試合に臨んだ。徳島商と高知商が敗退した一方、高松商は香川大会のベスト4へ進出。松山商も愛媛大会の準々決勝に勝ち残っている。



「四国四商」とは、高松商、松山商、徳島商、高知商の4校を指す呼び名。いずれも長い歴史と豊富な甲子園出場経験を誇り、四国の高校野球をけん引してきた。今夏も各県で甲子園を目指してきたが、その戦いぶりには明暗が分かれている。



徳島大会では20日、徳島商が2回戦で板野に0-1で敗れた。4回に犠飛で先制を許すと、打線は6安打を放ちながら無得点。投手陣が相手打線を4安打1失点に抑えたものの、最後まで1点が遠かった。











同日の高知大会では、高知商が準々決勝で県内のライバル・高知に2-4で敗れた。3回に先制し、同点とされた直後の4回には勝ち越したが、7回に満塁から3点三塁打を浴びて逆転を許した。その後は反撃できず、ベスト4進出はならなかった。



一方、香川大会準々決勝では、高松商が10-2で寒川に7回コールド勝ち。初戦から3試合連続となるコールド勝ちを収め、ベスト4へ駒を進めた。



愛媛大会では、松山商も勝ち残っている。2回戦で松山聖陵との延長タイブレークを5-4で制し、18日の3回戦では松山西に7-0で7回コールド勝ち。21日に行われる準々決勝へ進んだ。



徳島商と高知商が夏を終えた一方、高松商と松山商は甲子園出場の可能性を残している。長く四国の高校野球を彩ってきた4校は、今夏それぞれ異なる道を歩んでいる。





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