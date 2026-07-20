大阪桐蔭が敗れた翌日…春の中国王者がまさかの逆転負け、“怪物”を擁する強…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権の地方大会は20日、各地で有力校の敗退が相次いだ。前日には今春のセンバツ王者・大阪桐蔭が大阪大会4回戦で敗退。その翌日も、春の地区大会王者や甲子園出場経験校が夏を終えた。



岡山大会では、今春の中国大会を制した創志学園が、倉敷工に5-6で逆転負けを喫した。倉敷工は甲子園出場経験が豊富な県内屈指の伝統校。創志学園は5-3とリードして8回を迎えたが、一挙3点を奪われ、3回戦で姿を消した。



今秋ドラフト候補の“怪物”・菰田陽生を擁する山梨学院も、準決勝で帝京三に4-5で敗れた。山梨学院は2回に先制したが、3回に4点を失って逆転を許す。6回に追いついたものの、延長10回タイブレークで勝ち越された。











春の熊本大会王者・九州学院も、準々決勝で熊本学園大付に1-2で惜敗。初回に先制した九州学院だが、4回に追いつかれ、5回にスクイズで勝ち越しを許した。熊本学園大付が接戦を制し、準決勝進出を決めた。



兵庫大会では、昨夏王者の東洋大姫路が加古川西に4-6で敗れた。今春の近畿王者・報徳学園も、強豪の明石商に0-8で7回コールド負け。両校がそろってベスト8を前に姿を消した。



地方大会が佳境を迎える中、20日も各地で有力校の敗退が相次いだ。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】