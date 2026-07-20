2025年11月、潮風と陽光の町、二宮にクラフトビールが楽しめるBeer Bar「ニノビーじゅんちゃん」が誕生しました。二宮駅から徒歩3分、海からも約3分の小さな落ち着けるお店です。

そして、併設する「二宮麦酒醸造所」で自家醸造がスタートします。多彩な小皿料理を味わい、クラフトビールについていろいろ教えてもらえる楽しいひとときが過ごせます。

ハイキングやお散歩帰りに。「麦芽の香り」に引き寄せられて

今回は二宮の吾妻山を登り、吾妻神社から木漏れ日を揺らす海風を感じながら下って、梅沢海岸方面へ向かいました。

二宮の海岸沿いの小高い段丘を歩くと、住宅街の間のところどころに海岸へ抜ける道があります。海の近くまで行くと、西湘バイパスを挟んで相模湾が一望でき、心地よい散歩道でした。

二宮駅から国道1号線を渡り、海へ向かう道沿いにクラフトビールが楽しめるBeer Bar「ニノビーじゅんちゃん」があります。

その並びに「二宮麦酒醸造所」という看板がかかった設備が併設されています。小さいお店ですが、落ち着いた雰囲気です。歩いてちょっと乾いた喉を潤さずにはいられません。

お店に入ると、満面の笑みで迎えてくれるのが、ニノビーじゅんちゃんの運営会社である合同会社Will Keep Side（以下WKS）代表でビアテイスターの脇志保子（シホコ）さん。シホコさんは二宮生まれの二宮育ち、ニノビーじゅんちゃんのクラフトビールを起点に町おこしに貢献していきたいとの想いをお話ししてくれました。

1杯目、まずは醸造長の白江幸弘（ユキヒロ）さんおすすめのゴールデンエールを、2杯目はホップの効いたIPA（インディア・ペールエール）をいただきました。普段は喉ごしのよいラガービールを飲むことが多いのですが、「香りを楽しむ」というビールの奥深さを教えてくださいました。

クラフトビールとは？

クラフトビールってなに？普段飲んでいるビールとどう違うの？ユキヒロさんに聞いてみました。私たちが飲んでいるビールは大きくは『ラガー』と『エール』の2つに分けられます。

発酵方法特長ラガービール下面発酵比較的低温長期間ほどよい苦みのど越しが良い大量生産に向いているエールビール上面発酵（ラガーに比べ）やや高温短期間香りが多彩小規模醸造がしやすい

クラフトビールと呼ばれているのは、比較的小規模な醸造所で作られているビールです。もちろんピルスナーなどラガーを作っている小規模な醸造所もありますが、ラガーは発酵や熟成に時間がかかります。クラフトビール醸造においては、小ロットで多彩な香りを生み出せて、個性の違いを楽しめるエールビールが主流になっています。

二宮の菜の花をイメージしたゴールデンエールを作りたい

二宮では早春を彩る早咲きの菜の花が有名です。特に吾妻山の菜の花畑は約6万株が咲き誇り、シーズンになると多くの人が訪れます。そんな菜の花の色と香りをイメージしたゴールデンエールを作りたい…… とユキヒロさんが想いを話してくれました。

そして、WKSより多岐にわたる展開をして、「二宮ブランド」を作っていきたいとの夢があるようです。

小売店や飲食店への二宮ブランドの提供も

「ニノビーじゅんちゃん」のお客様と一緒にテイストを磨き作られた、二宮生まれのクラフトビールが、地元の酒屋さんやレストランなどに並ぶ日が待ち遠しいですね。

プライベートブランド（PB）作りも手がけたい

WKSの事業目標として「飲食店やアウトドア拠点と協働で、それぞれのコンセプトを活かしたPB作りの依頼にも応えていきたい。ブライダルの引き出物として新郎と新婦の個性を感じさせるテイストも作れたら素敵ですね。」と、シホコさんは将来の展望を語ってくれました。

着々と準備が進む「二宮麦酒醸造所」

待ちに待った醸造の許可も下り、お店の切り盛りをしながら、手作りで醸造設備の設計が進められています。

香り高いビールをもう一杯飲みたくなる｜おつまみ・小皿料理もいろいろ

夜になると、ビアサーバーの注ぎ口にウォームライトが反射して、心地よい空間になります。そろそろお腹がすいてきたのでおつまみを頼みたいのですが、豊富なメニューで迷ってしまいます。

メニュー価格（税込）じゅんちゃん家の餃子（3個）450円じゅんちゃん家の餃子（6個）750円じゅんちゃん家の水餃子（2個）500円台湾風落花生のスパイス煮500円胡麻香る子持ちシシャモ春巻き 山椒マヨ添え480円じゅんちゃんのポテサラ450円アボカドのクリームチーズ味噌450円ぷるどぽーく980円

その他、旬の食材や世界のスパイスをふんだんに使ったおつまみ・お料理がたくさんあります。

まずはイチオシ！特製ぎょうざ

お腹がすいたら、まずはぎょうざがおすすめです。焼き目はカリカリ、餡はジューシー、焼き立てにブラックペパーを回しかけてくれます。しっかりと餡に出汁を効かせているので、タレがなくてもおいしく食べられます。

ヤミツキまちがいなし！台湾風落花生のスパイス煮

八角の甘み？を舌先に感じて、独特のほのかな苦みがその後に出てくる不思議な味です。それでいてエールの香りを邪魔しないヤミツキまちがいなしのおつまみです。

13種のスパイスがブレンドされているとのことですが、普段食べている茹で落花生の変貌に感動しました！

この落花生のスパイス煮や子持ちシシャモの春巻きは、IPAによく合います。

濃厚な旨味たっぷりのプルドポーク

特製ソースでじっくり煮込んだ豚肉は、ビールが何杯でも飲めそうです。STOUTなどの黒ビールや赤ワインも合うかもしれませんね。今回は遠慮しましたが、「ごはんに乗せて食べたい……」と思ってしまいました。

まとめ

二宮においてはこの数年の間に新しい個人経営の飲食店が増えてきました。もともと憩える海沿いの町でしたが、個性あふれるお店ができることで魅力が増していると感じます。

そして、この夏いよいよ、「二宮麦酒醸造所」でのビール醸造がスタートします。楽しみですね！吾妻山散策や海辺の散歩帰りに、香り豊かな一杯を楽しみに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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