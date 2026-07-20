







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは20日、7月26日に臨港パークで『YOKOHAMA STAR☆NIGHT DRONE SHOW』in みなとみらいエリアを開催すると発表した。



同イベントでは、日本最大規模となる3500機のドローンと花火を組み合わせたショーを実施。午後7時30分の開始を予定しており、無料で観覧できる。開催予備日は翌27日となっている。



当日は午後3時から、会場周辺でさまざまなコンテンツを展開。飲食キッチンカー「B Original Food Truck」では、球団オリジナルビールやみかん氷などを販売する。











グッズブースでは「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026」の関連商品を取り扱うほか、選手ビジュアルのパネルも展示する。



また、球団公式アプリ「BAYSTARS STAR GUIDE」では、この日限定の抽選会を実施。オリジナルのスマホグリップなど、特別な賞品を用意する。



そのほか、オフィシャルファンクラブ「BlueMates」会員向けのイベントチェックインや、ラッピングカーの展示も行われる予定だ。





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