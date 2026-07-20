「試してみる価値はある」ドジャース、復帰投手がブルペンの救世主になる…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、開幕から離脱が続いていたランドン・ナック投手がメジャーに復帰した。同日の今季初登板では3回3失点とピリッとしなかったが、ここからブルペンを救う存在になるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ナックはスプリングトレーニング中に腹斜筋を痛めた影響で開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたが、マイナーでは実戦復帰し3試合に登板。そんな中、同日に今季初昇格を果たすと、左膝炎症により先発登板を回避した大谷の代役を務めている。



そのナックについて、同メディアは「未知数な部分が多い投手だ。ここ3シーズンでメジャー登板はわずか26試合にとどまり、故障の影響で長期離脱も経験している。それでも、『平凡』としか言いようがないブルペン陣の現状では、一度試してみる価値は十分にあるだろう」と指摘。



続けて、「彼にとって明るい材料は、チームがブルペン要員、あるいはスポット先発として、すぐに力を必要とする状況にあることだ。一方、多くの投手が復帰すれば、再び居場所を失ってしまう可能性もある。また、トレード期限までの間に好投を続け、評価を大きく高める展開も考えられる。その場合、補強を模索しているドジャースにとって、彼自身がトレード要員となる可能性もある。いずれにせよ、彼は長らく待ち望んでいたチャンスをようやく手にした」と記している。













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