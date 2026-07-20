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第108回全国高校野球選手権兵庫大会は20日、5回戦が行われた。昨夏王者の東洋大姫路と、今春の近畿大会を制した報徳学園が相次いで敗退。昨夏の兵庫大会決勝を戦った2校が、ベスト8を前に姿を消した。



東洋大姫路は加古川西に4-6で敗れた。2点を先行したものの、2回に7安打を集中され、一挙6点を失った。その後は打線が反撃し、2点差まで追い上げたが、逆転には届かなかった。



東洋大姫路は昨夏の兵庫大会を制し、今春のセンバツにも出場。春季兵庫大会でもベスト4に進出していたが、夏の連覇はならなかった。











一方、報徳学園は明石商に0－8で7回コールド負け。初回に先制を許すと、3回には四球や失策も絡んで一挙6点を奪われた。打線も明石商の先発・仲吉泰清を攻略できず、散発4安打で無得点に終わった。



報徳学園は今春、兵庫大会に続いて近畿大会も制覇。明石商には2024年夏の決勝、昨秋、今春と3連勝していたが、夏の大一番で雪辱を許した。



昨夏王者の東洋大姫路と、昨夏準優勝の報徳学園が同じ日に敗退。兵庫大会は、昨年の決勝進出校がともに16強で姿を消す展開となった。







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