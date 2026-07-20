大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたニューヨーク・ヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に「1番・指名打者」でスタメン出場。2本の適時打を放ち、先発した山本由伸投手の今季10勝目を援護した。
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0-0で迎えた3回、ドジャースは1死一塁の場面で大谷に打席が回った。
大谷はヤンキース先発のキャム・シュリットラーが投じたカットボールを捉えると、打球は右中間深くへ。打球速度111.1マイル（約179キロ）を計測する先制の適時二塁打となった。
さらに8回には、ドジャースが3点を追加して6-1とリードを広げた1死一、二塁の場面で、一、二塁間を破る右前適時打。ダメ押しとなる7点目を加えた。
大谷はこの日、5打数2安打2打点を記録。後半戦初のマルチ安打をマークし、勝負強い打撃で打線をけん引した。
ドジャースは8回に一挙5点を奪って試合を決定づけ、8-2で快勝した。
先発した山本は、9回を102球で投げ切り、4安打2失点、7奪三振、無四球の好投。メジャーのレギュラーシーズンでは自身初となる完投勝利を挙げ、2年連続の2桁勝利となる今季10勝目を手にした。
投打の日本人コンビが敵地ニューヨークで存在感を発揮。大谷の2本の適時打が、山本の節目の白星を力強く後押しした。
【動画】この速さ！大谷翔平、179キロ二塁打＆ダメ押し打
MLB Japanの公式Xより
💥 タイムリー2本！
先発の の10勝目をサポート
5打数2安打2打点の活躍👏
3回表：先制タイムリーツーベース
好投手シュリットラーから右中間深くへ🔥
8回表：ライトへのタイムリー
一、二塁間を抜く痛烈な打球でダメ押し点
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