







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたニューヨーク・ヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に「1番・指名打者」でスタメン出場。2本の適時打を放ち、先発した山本由伸投手の今季10勝目を援護した。



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0-0で迎えた3回、ドジャースは1死一塁の場面で大谷に打席が回った。



大谷はヤンキース先発のキャム・シュリットラーが投じたカットボールを捉えると、打球は右中間深くへ。打球速度111.1マイル（約179キロ）を計測する先制の適時二塁打となった。



さらに8回には、ドジャースが3点を追加して6-1とリードを広げた1死一、二塁の場面で、一、二塁間を破る右前適時打。ダメ押しとなる7点目を加えた。











大谷はこの日、5打数2安打2打点を記録。後半戦初のマルチ安打をマークし、勝負強い打撃で打線をけん引した。



ドジャースは8回に一挙5点を奪って試合を決定づけ、8-2で快勝した。



先発した山本は、9回を102球で投げ切り、4安打2失点、7奪三振、無四球の好投。メジャーのレギュラーシーズンでは自身初となる完投勝利を挙げ、2年連続の2桁勝利となる今季10勝目を手にした。



投打の日本人コンビが敵地ニューヨークで存在感を発揮。大谷の2本の適時打が、山本の節目の白星を力強く後押しした。























【動画】この速さ！大谷翔平、179キロ二塁打＆ダメ押し打

MLB Japanの公式Xより













💥 タイムリー2本！

先発の の10勝目をサポート

5打数2安打2打点の活躍👏



3回表：先制タイムリーツーベース

好投手シュリットラーから右中間深くへ🔥



8回表：ライトへのタイムリー

一、二塁間を抜く痛烈な打球でダメ押し点

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【了】