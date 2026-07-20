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ロサンゼルス・ドジャースはウィル・スミス捕手の長期離脱を受け、ダルトン・ラッシング捕手を正捕手として起用している。試合中の振る舞いには課題を残しているものの、メジャー級捕手の補強に動かない限り、ラッシングを起用し続けなければならない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。



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ラッシングは今季、打撃で大きな戦力となっている。wRC＋124、OPS.821、fWAR1.1を記録し、オールスターブレイク時点ではメジャーの捕手で15位タイに入る成績を残した。



一方で、同僚である大谷翔平選手や対戦相手を巻き込む騒動の中心になる場面も相次いでいる。長年にわたってプロフェッショナルな姿勢を示してきたスミスとは対照的で、その振る舞いが大きな懸念材料となっている。



スミスの離脱中に信頼できる2番手捕手を確保できていないことから、ドジャースがトレード期限までにラッシングと併用できるメジャー級捕手を獲得するとの噂までも浮上している状況だ。



暴言などの問題が絶えないラッシングについて、グリック氏は「彼に関する最大の懸念は試合における感情面であり、シーズン中でこれに取り組むのは必ずしも容易なことではない。彼の未熟さは今のところドジャースに深刻な打撃を与えてはいないが、10月のポストシーズンでは決定的な差を生む可能性がある」と言及した。











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