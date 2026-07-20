







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの郡司裕也選手は19日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「5番・左翼」でスタメン出場。抜ければ長打となりそうな打球をダイビングキャッチする好守を披露した。



日本ハムが5-1と4点をリードして迎えた4回、無死一塁の場面で、中川圭太が左翼方向へ鋭い打球を放った。



左翼の郡司が打球に向かって走ると、最後は体を投げ出してダイビングキャッチ。安打性の打球をアウトに変え、先発の山﨑福也を守備で援護した。



捕手登録の郡司だが、今季は一塁や三塁、左翼など複数のポジションで出場。この日も慣れない外野守備で存在感を示した。











日本ハムは初回に清宮幸太郎の2ランで先制。3回にも野村佑希、水野達稀の適時打などで3点を加えると、そのまま5-1で勝利を収めた。



郡司は仙台育英高、慶応大を経て、2019年ドラフト4位で中日に入団。2023年6月にトレードで日本ハムへ移籍した。



打撃力に加え、複数ポジションをこなすユーティリティー性も魅力の郡司。後半戦に入り、徐々に調子を上げている。

























【動画】お見事！郡司裕也のダイビングキャッチがこちら

DAZNベースボールのXより









レフトもいけます💪



郡司裕也 ファインプレー

抜けそうな当たりをダイビングキャッチ



⚾️オリックス×日本ハム

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【了】