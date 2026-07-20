







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの福永裕基内野手は19日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「3番・二塁」でスタメン出場。初回に華麗なジャンピングスローを披露した。







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0-0の初回、2死走者なしの場面で、巨人・泉口友汰が二遊間へ鋭いゴロを放った。



福永は打球に追いついてギリギリで捕球すると、体勢を崩しながらジャンピングスロー。一塁へ正確な送球を届け、泉口をアウトに仕留めた。



巨人側は一塁の判定を巡ってリクエストを要求。しかし、リプレー検証の結果、判定は変わらず。福永の華麗な守備で、中日は初回を三者凡退で切り抜けた。











打撃でも福永は複数安打を記録したが、中日打線は巨人先発の元中日・小笠原慎之介を攻略できず。5回には無死一、三塁の好機をつくったものの、得点を奪えなかった。



小笠原は古巣を相手に6回3安打無失点の好投。中日は小笠原の降板後に1点を返したものの、1-6で敗れた。小笠原は巨人移籍後初勝利を挙げた。



福永は天理高、専修大、日本新薬を経て、2022年ドラフト7位で中日に入団。攻守で存在感を示し、チームの浮上に向けて奮闘を続けている。

























【動画】まるで忍者…福永裕基のジャンピングスローがこちら！

DAZNベースボールのXより













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福永裕基 華麗に舞う

ギリギリ捕球からのジャンピングスロー

※リクエストも判定変わらず



⚾️巨人×中日

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【了】