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読売ジャイアンツの小濱佑斗内野手は19日、ファーム・リーグの千葉ロッテマリーンズ戦に代打で出場。7回に今季3号ソロ本塁打を放った。







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巨人は1-5と4点を追う7回、先頭打者として小濱が代打で登場した。



小濱は相手先発・田中晴也が投じた131キロのフォークを巧みにすくい上げると、打球は左翼スタンドへ。点差を3点に縮める今季3号ソロ本塁打となった。



巨人はその後、ロッテ投手陣を攻略できず、2-5で敗戦。反撃は小濱の一発による1点にとどまった。











小濱は中部商高、沖縄電力を経て、2025年ドラフト5位で巨人に入団したルーキー。4月21日の中日ドラゴンズ戦で一軍デビューを果たし、同試合でプロ初安打を記録した。



一軍ではここまで12試合に出場し、打率.233、5打点。ファームでは54試合に出場し、打率.246、3本塁打、27打点、18盗塁をマークしている。



長打力に加えて機動力でも存在感を示している小濱。一軍再昇格に向け、攻守でアピールを続けたいところだ。



























【動画】このすくい上げ！代打・小濱佑斗の3号ホームランがこちら



DAZNベースボールのXより





巧くすくい上げた💪



変化球をレフトスタンドへ運んだ

ルーキー・小濱佑斗が代打ホームラン



⚾️ロッテ×巨人（ファーム）

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【了】