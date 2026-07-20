







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太外野手は19日、ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。3回に今季11号2ラン本塁打を放った。







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西武は3-1と2点をリードして迎えた3回、無死一塁の場面で仲三に打席が回った。



仲三は相手先発・井口和朋の初球を捉えると、打球は右翼スタンドへ。打った瞬間に本塁打を確信する一発となり、今季11号2ランでリードを4点に広げた。



西武はその後も得点を重ね、12安打で8得点。オイシックスを8-2で下した。仲三は4打数1安打2打点だった。











仲三は大阪桐蔭高から、2020年ドラフト7位で西武に入団。昨季は一軍で5試合に出場し、プロ初安打を含む9打数2安打、5打点を記録した。



今季は一軍で8試合に出場し、23打数2安打、1本塁打、2打点。ファームではここまで61試合に出場し、打率.259、11本塁打、37打点、4盗塁をマークしている。11本塁打は中地区トップの数字だ。



持ち前の長打力を発揮している仲三。後半戦での一軍再昇格に向け、アピールを続けたいところだ。



























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【了】