







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手の左膝の痛みが想定以上に長引き、投球によって症状が悪化している可能性を懸念している。後半戦では負担の管理に加え、投球フォームの修正が膝の状態を左右するかもしれない。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』のマディー・リー記者が言及した。



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マーク・プライアー投手コーチは大谷の状態について「ある程度の懸念があるのは確かだ。ただ、痛みや違和感を抱えている他の選手に対する心配と比べ、特別に大きいわけではない。この休養で少し落ち着くことを願い、その後の状態を確認したい」と説明した。



一方で、再び膝に問題が起きることを防ぐためには、投球フォームの改善も重要になる。大谷自身も「膝に影響が出ないよう、投球フォームを調整する方法を見つけなければならない」と話している。



二刀流の大谷には、先発登板の間に何度もブルペン投球を行うだけの身体的な余裕がない。登板間隔が1週間空いたとしても、毎日打線に入る長いシーズン全体を考慮しなければならない。



負担の大きい大谷について、リー氏は「投球フォームの調整、オールスター・ブレイク中の対応、そして投球負担への配慮によって、少なくともポストシーズンまでは彼の膝の状態は改善されるのだろうか。ドジャースの後半戦の行方は、その答えにかかっている」と言及した。













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