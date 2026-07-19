東海大系列、全国13校のうち8校が敗退…甲子園を目指す「残り5校」は？【夏…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会は各地で熱戦が続いている。今夏の地方大会に出場した東海大系列の13校は、19日までに8校が敗退。甲子園出場の可能性を残すのは5校となった。



ここまでに敗れたのは、東海大札幌、東海大山形、東海大高輪台、東海大相模、東海大市原望洋、東海大浦安、東海大諏訪、東海大福岡の8校。



東海大山形は山形大会の初戦で山形南に0-5で敗退。全国制覇の経験を持つ東海大相模は神奈川大会4回戦で横浜に1-8、東海大諏訪も長野大会準々決勝で松本国際に2-9で敗れた。



一方、勝ち残っているのは、東海大菅生、東海大甲府、東海大静岡翔洋、東海大大阪仰星、東海大熊本星翔の5校だ。











西東京大会の東海大菅生は、4回戦で駒場学園に9-5で逆転勝ち。2回に一挙5点を奪われたが、3回から6回まで毎回得点を重ね、ベスト8入りを決めた。



東海大甲府は山梨大会準々決勝で青洲に5-1で勝利。1点を先行されたものの、4回に一挙4点を奪って逆転し、ベスト4へ進出した。



東海大静岡翔洋は清水桜が丘を6-3で下し、ベスト16入り。東海大大阪仰星は大阪大会4回戦へ、東海大熊本星翔は熊本大会準々決勝へそれぞれ駒を進めている。



地方大会が佳境を迎える中、東海大系列の残る5校はどこまで勝ち上がるのか。今後の戦いに注目が集まる。





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