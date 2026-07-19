東東京大会のベスト8決定！　帝京が劇的サヨナラ、関東第一や二松学舎大付…

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東東京大会は19日までに5回戦を終え、ベスト8が出そろった。関東第一や二松学舎大付、帝京、東亜学園などが準々決勝進出を決めている。



18日は、関東第一が田園調布に16-0、錦城学園が安田学園に6-0で勝利し、それぞれ8強入りを決めた。



19日は、二松学舎大付が岩倉に10-3で8回コールド勝ち。初回に一挙8点を奪い、序盤から試合の主導権を握った。郁文館も淑徳を11-1で下し、6回コールドで準々決勝進出を決めた。



目黒日大と成立学園の一戦は延長タイブレークにもつれ込み、目黒日大が延長12回に勝ち越して5-4で競り勝った。











帝京は小山台に4-3でサヨナラ勝ち。1点を追う7回に追いつくと、9回に決勝点を挙げ、接戦をものにした。



東亜学園は13-6で駿台学園に7回コールド勝ち。明大中野も大森学園を9-2で下し、8回コールドでベスト8入りを果たした。



この結果、関東第一、錦城学園、二松学舎大付、郁文館、目黒日大、帝京、東亜学園、明大中野の8校が準々決勝に進出した。



準々決勝は22日と23日に行われ、勝者は25日の準決勝へ進む。





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