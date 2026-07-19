







高校野球 最新情報



長野大会は19日までに準々決勝を終え、ベスト4が出そろった。東京都市大塩尻、佐久長聖、松商学園、松本国際が準決勝進出を決めている。



18日は、東京都市大塩尻が春の県大会王者・上田西に6-1で勝利。2回に先制すると、4回には3点を加えてリードを拡大した。9回にも適時三塁打とスクイズで2点を奪い、上田西の反撃を1点に抑えた。



佐久長聖は松本第一を5-1で下した。5回に木村悠月のソロ本塁打で先制すると、6回にも追加点。1点差に迫られた直後の7回には塩崎正太郎がソロ本塁打を放ち、終盤に突き放した。











19日は、松商学園と長野日大が延長タイブレークにもつれ込む激戦を展開。松商学園は5-2で迎えた9回に3点を奪われて追いつかれたが、延長10回裏に相手の守備の乱れから決勝点を挙げ、6-5でサヨナラ勝ちを収めた。



松本国際は東海大諏訪に9-2で7回コールド勝ち。初回に3点を先行すると、1点差に迫られた4回に一挙4点を追加。6回にも2点を奪い、準決勝へ駒を進めた。



この結果、東京都市大塩尻、佐久長聖、松商学園、松本国際の4校が準決勝に進出した。



準決勝は22日に行われ、勝者は25日の決勝へ進む。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】