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西東京大会は19日までに4回戦を終え、ベスト8が出そろった。日大三や東海大菅生、佼成学園、創価などが準々決勝進出を決めている。



18日の4回戦では、創価が東京都市大付に5-0で完封勝ち。相手打線に得点を許さず、ベスト8へ駒を進めた。



八王子実践と日大鶴ケ丘の一戦は、八王子実践が9回に一挙6点を挙げ、9-8で逆転勝ち。土壇場で勝利をつかんだ。



佼成学園は小平南を10-0で下し、5回コールド勝ち。駒大は早稲田実に7-3で勝利し、2023年以来のベスト8入りを果たした。











19日は、日大三が工学院大付に12-0で快勝。5回コールドで準々決勝進出を決めた。明大八王子は国学院久我山に6-1で勝利し、ベスト8入り。聖パウロ学園も明大世田谷を7-0で下し、7回コールドで勝ち上がった。



東海大菅生は駒場学園に9-5で勝利。2回に一挙5点を奪われて逆転を許したが、3回から6回まで毎回得点を重ね、再逆転した。



この結果、創価、八王子実践、佼成学園、駒大、日大三、明大八王子、聖パウロ学園、東海大菅生の8校が準々決勝に進出した。



準々決勝は20日と21日に行われ、勝者は24日の準決勝へ進む。





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