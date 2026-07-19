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福井大会は19日までに2回戦を終え、ベスト8が出そろった。敦賀気比や福井商、福井工大福井、古豪・敦賀などが準々決勝進出を決めている。



18日の2回戦では、昨秋と今春の県大会を制した敦賀気比が、北陸との接戦を4-3で制した。大野も若狭との打撃戦に7-6で競り勝ち、ベスト8へ駒を進めた。



福井工大福井は坂井に4-0で完封勝ち。福井商は丹生を8-0で下し、準々決勝進出を決めた。



19日は、古豪・敦賀が足羽に11-3で勝利。金津は羽水との接戦を2-1で制した。啓新は武生商工を9-2で下し、7回コールド勝ちを収めた。











福井農林・奥越明成と藤島の一戦は、延長タイブレークの末に7-3で福井農林・奥越明成が競り勝った。



この結果、敦賀気比、大野、福井工大福井、福井商、敦賀、金津、啓新、福井農林・奥越明成の8チームが準々決勝に進出した。



準々決勝は20日と21日に行われ、ベスト4を懸けた戦いが繰り広げられる。







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