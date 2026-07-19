栃木大会の8強出そろう！　作新学院、佐野日大らが進出　公立3校も準々決…

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栃木大会は19日までに3回戦を終え、ベスト8が出そろった。作新学院や佐野日大、文星芸大付、国学院栃木などが準々決勝進出を決めている。



栃木大会は19日までに3回戦を終え、ベスト8が出そろった。作新学院や佐野日大、文星芸大付、国学院栃木などが準々決勝進出を決めている。



18日の3回戦では、作新学院が鹿沼に8-0で勝利。相手打線を無得点に抑え、準々決勝進出を決めた。佐野日大は高根沢を18-0、石橋は足利工を11-0で下し、いずれも5回コールド勝ちを収めた。



一方、宇都宮と宇都宮商の一戦は接戦となり、宇都宮が5-4で勝利。1点差の試合を制し、ベスト8へ駒を進めた。











19日は、文星芸大付が那須拓陽に4-2で勝利。国学院栃木は宇都宮東を11-0で下し、5回コールドで準々決勝進出を決めた。



白鴎大足利は栃木に6-1で勝利。宇都宮工と栃木商の一戦は延長タイブレークにもつれ込んだが、宇都宮工が7-4で競り勝った。



この結果、作新学院、佐野日大、石橋、宇都宮、文星芸大付、国学院栃木、白鴎大足利、宇都宮工の8校が準々決勝に進出。公立勢では、石橋、宇都宮、宇都宮工の3校が勝ち残った。



準々決勝は22日に行われ、ベスト4を懸けた戦いが繰り広げられる。







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