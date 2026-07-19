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第108回全国高校野球選手権大阪大会は19日、くら寿司スタジアム堺で4回戦が行われ、今春の選抜大会を制した大阪桐蔭と大阪立命館の一戦は、9回までに決着がつかず、延長タイブレークに突入した。



大阪立命館は初回、大阪桐蔭の先発・吉岡貫介から4つの四球を選ぶと、押し出し四球と暴投で2点を先制。大阪桐蔭は5回を終えて0-2とリードを許す苦しい展開となった。



それでも、春夏連覇を目指す大阪桐蔭が中盤以降に反撃。6回に2番・中西佳虎の内野安打などで2死三塁の好機をつくると、5番・谷渕瑛仁の適時打で1点を返した。











さらに7回には、8番・宮崎球児、9番・中島斉志の連続安打で1死一、三塁とすると、1番・仲原慶二の適時内野安打で同点に追いついた。



その後、大阪桐蔭は9回に2死一、二塁とサヨナラのチャンスを迎えたが、得点を奪えず。試合は10回から無死一、二塁で攻撃を開始する延長タイブレークに突入した。



選抜王者と大阪立命館の激闘は、2-2の緊迫した展開を迎えている。





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