







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は今季、ウィル・スミス捕手の長期離脱によって出場機会を増やしている。しかし、批判を呼ぶ態度を見せることが多く、ドジャースにいるべき選手ではないとの声もある。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。



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現在はスタメンで出場しているラッシングだが、スミスが復帰後は再び控えとなるだろう。ドジャースでは大谷翔平選手が指名打者（DH）を務め、ラッシングが守ることのある一塁にもフレディ・フリーマン内野手がいるため、出場機会が限られてしまう。



さらにラッシングは出場すると競争心の強い性格から、数々の騒動を起こしてしまう選手だ。今季は相手選手への暴言や、バッテリーを組んだ大谷への不満な態度など、特に批判を集めている。



そのラッシングには、ニューヨーク・ヤンキースやテキサス・レンジャーズなどがトレード期限での獲得に興味を示している可能性がある。特にレンジャーズは情熱的な選手を好む傾向にあり、ラッシングにとって適した球団かもしれない。



頻繁に問題を起こしてきたラッシングについてキズラ氏は「対戦相手とのグラウンド上での小競り合いや、暴言騒動などで感情を露わにすることで悪評を広めてきた彼にとって、レンジャーズは活躍できる環境となるかもしれない」と言及した。











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