







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。後半戦では復帰できる見通しとなっているが、離脱の長期化や復帰後の不調といった事態に備え、代役を用意する可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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獲得候補に挙がっているのは、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手。今季前半戦終了時点で、通算386セーブをマークしている球界トップクラスのクローザー左腕だ。



同メディアは「8月3日のトレード期限が近づく中、ドジャースの動向に注目が集まっている。大きな補強には動かず、負傷者の復帰を待って後半戦に臨む方針を望んでいるとも言われているが、これまでの動きを考えればどんな可能性も排除できない。もし補強に動くのであれば、獲得候補として有力な3人を紹介する」としつつ、チャップマンを含めた3選手をピックアップ。



チャップマンについては「彼の補強は『必要不可欠』というよりは『ぜいたくな補強』に近い。それでも、今季ディアスが負傷したことを考えれば、保険として大きな価値がある。球団は2015年にも彼の獲得に動いたが、家庭内暴力疑惑が浮上したため交渉が白紙となった経緯がある。それでもフロントは以前から彼を高く評価しており、今回こそがドジャース入りを果たすタイミングとなるかもしれない」と記している。











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