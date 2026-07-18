春の県王者が相次いで敗退…西東京の“名門”もシード校に敗れる【夏の高校野…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会では18日、春季県大会王者が各地で相次いで敗退した。有力校との対戦で1点差に泣くチームも多く、春の準優勝校を含む有力校が次々と姿を消した。



長野大会では、春の長野県大会王者・上田西が準々決勝で東京都市大塩尻に1-6で敗退。秋、春に続く県大会3季連続優勝を目指したが、4強入りを前に姿を消した。



茨城では、春の決勝を戦った2校がそろって4回戦で敗退。県大会王者の土浦日大は、昨夏の茨城大会を制した明秀日立に3-4で惜敗した。準優勝の水城も伝統校・水戸商に3-5で敗れ、春の茨城を争った両校が同じ日に姿を消した。











静岡大会では、春の県王者・知徳が藤枝明誠に4-5で惜敗。三重大会でも、春の県大会を制した昴学園が宇治山田商に2-3で敗れ、初戦で姿を消した。いずれも実力校同士の対戦となり、わずかな差が明暗を分けた。



福島大会3回戦では、シード校の日大東北が尚志に3-4でサヨナラ負け。西東京大会では、早稲田実がシード校の駒大高に3-7で敗れた。



春の県王者をはじめ、有力校が相次いで敗退。各地で大会の勢力図が動く中、甲子園出場を懸けた争いは激しさを増している。





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