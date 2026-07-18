ロッテ・ロングは19日のソフトバンク戦に先発する。

ロングは球団を通じて「戦う準備はできています。この一週間しっかりトレーニングできて体のコンディションも本当に良い状態だと思うので、明日全力で投げてチームに勝利を与えられるように頑張っていきたいと思います」とコメント。

ロングは今季20試合・43回2/3を投げ、1勝3敗7ホールド、防御率4.12。ソフトバンク戦は7月4日の登板で7回を無失点に抑え、来日初勝利を手にしている。