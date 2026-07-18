







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは前半戦終了時点で、2位に11.5ゲーム差をつけてナリーグ西地区を独走している。ワールドシリーズ（WS）3連覇へここまでは順調に歩みを進めているが、米メディア『クラッチポインツ』は、それでも偉業達成は厳しいのではと言及している。



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MLBの歴史で過去にWS3連覇を果たしたのは、ニューヨーク・ヤンキース（1936-1939、1949-1953、1998-2000）、アスレチックス（1972-1974）の2球団のみ。ドジャースが仮に達成すれば史上3球団目、26シーズンぶりの大記録となる。



同メディアは「ドジャースが今季もトロフィーを手にすると確信している人ばかりではない。最近では、ESPNのスポーツコメンテーターであるクリス・ルッソ氏が懐疑的な見方を示した」としつつ、「あらゆる面で有力なのは間違いない。ただ、WSを3年連続で制するには、運も味方につけなければならない。打球が不運な方向へ転がったり、ポテンヒットが出たり、中堅手が打球を捕れなかったり…そういう小さな出来事が勝敗を左右する。だから私は、ドジャースではなくその他の球団に賭ける」という同氏の見解を紹介。



続けて、「過去2年のポストシーズンも決して順風満帆だったわけではない。2024年はサンディエゴ・パドレス相手に苦戦を強いられ、昨年のWSでもトロント・ブルージェイズを相手に敗戦寸前の状況から逆転勝利を収めるなど、簡単な道のりではなかった」と記している。











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