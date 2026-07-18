鎌倉駅から徒歩約5分。小町通りと若宮大路を結ぶ通り沿いに、新しくオープンしたビルがあります。
その中に、2026年6月28日、「MICIO（ミーチョ）」が開店しました。
ジェラート好きの筆者もさっそくお店を訪れ、その魅力を味わってきました。その様子をお届けいたします！
日本発のジェラートブランド「リビスコ」監修の第1号店
「MICIO」は、日本発祥のジェラートブランド「リビスコ」監修の第1号店として誕生しました。
最大の特徴は、一度も凍らせずに提供する「生ジェラート」。
素材本来の鮮度や風味を生かすため、毎朝その日に販売する分だけを店内で手作りしています。
卵や保存料は使用せず、砂糖も必要最小限。そのため翌日に持ち越して販売することはなく、毎日できたてのジェラートだけを提供しているそうです。
なかでもこちらの店舗では、神奈川県産の食材を中心に使用、フレーバーの中には必ず神奈川県産が使われているのだそうです。
常時9種類のフレーバーが並ぶ
現在用意されているフレーバーは全13種類。その中から常時9種類が店頭に並びます。
定番は、「湘南ちがさきMILK」と「秦野産煎茶」「秦野産ほうじ茶」の3種類。
ベースとなる牛乳には、神奈川県産生乳100％を使用した足柄の「きんたろう牛乳」を使用しています。そのほか、「こだわりかぼちゃ」や「スペシャルピスタチオ」など、素材にこだわったフレーバーも気になります。
ジェラートは2種類まで試食が可能とのことで、筆者もいただいてみました。
「こだわりかぼちゃ」は、まるでかぼちゃそのものを食べているような濃厚な味わい。素材の風味がしっかり感じられる印象です。
一番人気は、茅ヶ崎のPlenty's（プレンティーズ）の牛乳を使用した「湘南ちがさきMILK」とのこと。
迷った末に、今回は「ダブル 750円（税込）」を注文し、「湘南ちがさきMILK」と「珈琲キャラメル」を選びました。
「湘南ちがさきMILK」は濃厚でクリーミーながら後味はすっきり。やさしい甘さが口いっぱいに広がります。
一方の「珈琲キャラメル」は、ほろ苦いコーヒーの風味とキャラメルのコクが絶妙なバランス。
異なる味わいを交互に楽しんだり、一緒に味わったりと、ダブルならではの楽しみ方ができました。
口に入れた瞬間になめらかに溶け、みずみずしさと濃厚さを同時に感じられるのは、一度も凍らせない「生ジェラート」ならでは。素材の風味がよりダイレクトに伝わってきます。気付けばあっというまに完食していました。
店名の由来にもほっこり
店名の「MICIO（ミーチョ）」は、イタリア語で「猫ちゃん」という意味。
店舗横には裏小町へ抜ける小道があり、「陽だまりの中で猫がのんびり昼寝をしていそう」というイメージから名付けられたそうです。
店内には時計をはじめ、さりげなく猫をモチーフにしたインテリアが飾られており、温かみのあるかわいらしい空間が広がっています。
新しく完成したビル内ということもあり、店内は清潔感があり、とても居心地の良い雰囲気でした。
まとめ
一度も凍らせることなく提供される「生ジェラート」は、素材本来の香りやみずみずしさを存分に味わえる特別な一品。
毎朝店内で手作りされるからこそ楽しめる、フレッシュな口どけも魅力です。
テラス席はワンちゃん同伴も可能とのこと。鎌倉散策の途中に、できたてならではの生ジェラートを味わってみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248‐0006 神奈川県鎌倉市小町2-10-20 魚浦ビル1A
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅東口から徒歩5分
|営業日
|月曜日、 火曜日、 水曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|11:00～18:00
|定休日
|不定休
|定休日詳細
|天候により臨時休業あり、詳細は店舗Instagramでご確認ください
|予約
|予約不可
|支払い方法
|現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
|席数
|8席＋テラス席
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間、 落ち着いた空間
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|デート、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2026‐06‐28