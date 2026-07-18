鎌倉駅から徒歩約5分。小町通りと若宮大路を結ぶ通り沿いに、新しくオープンしたビルがあります。

その中に、2026年6月28日、「MICIO（ミーチョ）」が開店しました。

ジェラート好きの筆者もさっそくお店を訪れ、その魅力を味わってきました。その様子をお届けいたします！

日本発のジェラートブランド「リビスコ」監修の第1号店

「MICIO」は、日本発祥のジェラートブランド「リビスコ」監修の第1号店として誕生しました。

最大の特徴は、一度も凍らせずに提供する「生ジェラート」。

素材本来の鮮度や風味を生かすため、毎朝その日に販売する分だけを店内で手作りしています。

卵や保存料は使用せず、砂糖も必要最小限。そのため翌日に持ち越して販売することはなく、毎日できたてのジェラートだけを提供しているそうです。

なかでもこちらの店舗では、神奈川県産の食材を中心に使用、フレーバーの中には必ず神奈川県産が使われているのだそうです。

常時9種類のフレーバーが並ぶ

現在用意されているフレーバーは全13種類。その中から常時9種類が店頭に並びます。

定番は、「湘南ちがさきMILK」と「秦野産煎茶」「秦野産ほうじ茶」の3種類。

ベースとなる牛乳には、神奈川県産生乳100％を使用した足柄の「きんたろう牛乳」を使用しています。そのほか、「こだわりかぼちゃ」や「スペシャルピスタチオ」など、素材にこだわったフレーバーも気になります。

ジェラートは2種類まで試食が可能とのことで、筆者もいただいてみました。

「こだわりかぼちゃ」は、まるでかぼちゃそのものを食べているような濃厚な味わい。素材の風味がしっかり感じられる印象です。

一番人気は、茅ヶ崎のPlenty's（プレンティーズ）の牛乳を使用した「湘南ちがさきMILK」とのこと。

迷った末に、今回は「ダブル 750円（税込）」を注文し、「湘南ちがさきMILK」と「珈琲キャラメル」を選びました。

「湘南ちがさきMILK」は濃厚でクリーミーながら後味はすっきり。やさしい甘さが口いっぱいに広がります。

一方の「珈琲キャラメル」は、ほろ苦いコーヒーの風味とキャラメルのコクが絶妙なバランス。

異なる味わいを交互に楽しんだり、一緒に味わったりと、ダブルならではの楽しみ方ができました。

口に入れた瞬間になめらかに溶け、みずみずしさと濃厚さを同時に感じられるのは、一度も凍らせない「生ジェラート」ならでは。素材の風味がよりダイレクトに伝わってきます。気付けばあっというまに完食していました。

店名の由来にもほっこり

店名の「MICIO（ミーチョ）」は、イタリア語で「猫ちゃん」という意味。

店舗横には裏小町へ抜ける小道があり、「陽だまりの中で猫がのんびり昼寝をしていそう」というイメージから名付けられたそうです。

店内には時計をはじめ、さりげなく猫をモチーフにしたインテリアが飾られており、温かみのあるかわいらしい空間が広がっています。

新しく完成したビル内ということもあり、店内は清潔感があり、とても居心地の良い雰囲気でした。

まとめ

一度も凍らせることなく提供される「生ジェラート」は、素材本来の香りやみずみずしさを存分に味わえる特別な一品。

毎朝店内で手作りされるからこそ楽しめる、フレッシュな口どけも魅力です。

テラス席はワンちゃん同伴も可能とのこと。鎌倉散策の途中に、できたてならではの生ジェラートを味わってみてはいかがでしょうか。

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