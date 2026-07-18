17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と辻発彦氏が、DeNA・勝又温史について言及した。

勝又は同日のヤクルト戦に『1番・レフト』で先発出場し、満塁本塁打を含む3安打5打点の大暴れ。今季はここまで66試合に出場し、打率.322、3本塁打、30打点、OPS.753とブレイクの兆しを見せる。

坂口氏は「いいですね〜、がむしゃらさも打席で見れますし、日に日に打撃のスイングが良くなってきているように見える。カウントによって変えていこうとする姿勢をみえますから、1番に定着してくれると、打線が強いチームなので、追い上げに大事なピースですよね」と絶賛。

辻氏も「デビューしてからバッティングセンスはいいなと思って見ていたんですけど、インコースの捌きが良い。反対方向に打てる。試合に出続けて自信もついてきた。どこまで行くんだろと思うくらい素晴らしいバッター」と評価した。

番組MCの谷繁元信氏は「1打席・1スイング、ものすごい大事にしているのが感じる。1打席に必死なんですよ。それが伝わってくるので、僕は好きです」と公開告白をしていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』