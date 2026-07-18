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第108回全国高校野球選手権岩手大会は18日、3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろった。



きたぎんボールパークでは、今春の岩手大会3位・盛岡誠桜が8-2で盛岡白百合学園に勝利。水沢工は、佐々木朗希投手（現：ドジャース）の母校で今春4強の大船渡を5-2で破り、準々決勝進出を決めた。



JALスタジアム花巻では、一関一が宮古との接戦を8-7で制した。一関学院は7-0で盛岡工に7回コールド勝ちし、8強入りを果たした。











前日17日には、大谷翔平選手（現：ドジャース）の母校・花巻東が花泉に7-0でコールド勝ち。5季連続の甲子園出場へ向け、危なげなく準々決勝へ駒を進めた。



今春の岩手大会準優勝校・盛岡大付も千厩に11-3で勝利。久慈は福岡を5-2で下し、水沢も4-0で高田に勝利してベスト8入りを決めている。



準々決勝には、花巻東、久慈、水沢、盛岡大付、盛岡誠桜、一関一、水沢工、一関学院が進出。19日に準々決勝4試合が行われ、勝者が21日の準決勝へ駒を進める。





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