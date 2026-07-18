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第108回全国高校野球選手権鹿児島大会は18日、3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろった。



平和リース球場の第1試合では、国分中央がシードの樟南に4-3で勝利。接戦を制し、準々決勝進出を決めた。



同球場の第2試合では、鹿児島城西が1-0でれいめいに勝利。緊迫した投手戦を制し、8強入りを果たした。



SuMIzei PARKの第1試合では、尚志館がシードの鹿児島商に5-4で勝利。準々決勝へ駒を進めた。











同球場の第2試合では、今春の鹿児島大会準優勝校・川内が1-0で武岡台を下してベスト8進出。春に続く上位進出へ、順当に準々決勝へ駒を進めた。



前日17日には、夏4連覇を狙う神村学園、シードの鹿児島実、大島、錦江湾がベスト8進出を決めていた。



ベスト8の顔ぶれは、神村学園、鹿児島実、大島、錦江湾、国分中央、鹿児島城西、尚志館、川内。準々決勝は19日に2試合、20日に2試合が行われ、甲子園出場を懸けた戦いは終盤戦に突入する。









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