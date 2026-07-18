○ ロイヤルズ 7x－6 パドレス ●

＜現地時間7月17日 カウフマン・スタジアム＞

カンザスシティ・ロイヤルズが本拠地カード初戦で逆転サヨナラ勝利。前半戦の5連敗をオールスター明けの初戦でストップさせた。

ロイヤルズは同点の8回裏に7番マイケル・マッシーが勝ち越しの中前適時打を放ち、1点リードで9回に突入。しかし、4番手右腕アレックス・ラングが二死走者無し、‟あと1人”という場面で6番フランスに13号同点ソロを浴びた。

その裏にはパドレスの絶対的守護神ミラーから無死満塁の絶好機を作ったが、代打ジョシュ・ロハス、4番レーン・トーマス、5番ビニー・パスクァンティノの中軸が3者連続三振に倒れて決着ならず。延長10回表には5番手右腕ルーカス・アーセグが先頭の8番アンドゥハーに適時二塁打を浴びるなど、一挙3点リードを許した。

敗戦ムード漂う中迎えた10回裏、5番手左腕ハートを攻め立て、7番マッシーが適時内野安打。無死満塁から内野ゴロの間にも得点をあげ、1点差に迫った。そして、一死二、三塁のチャンスで1番カーター・ジェンセンが左前安打を運び、逆転の二塁走者が一気に本塁生還。2年目捕手がキャリア初のサヨナラ打で劇的な勝利に導いた。

ジェンセンはミズーリ州カンザスシティに生まれ育ち、2021年のドラフトでロイヤルズに入団。昨季MLBデビューを飾り、20試合の出場ながら打率.300、OPS.941をマークした。正捕手サルバドール・ぺレスの後釜として期待され、今季は90試合で打率.242、13本塁打、OPS.740を記録している。