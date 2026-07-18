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第108回全国高校野球選手権沖縄大会は18日、準決勝2試合が行われ、決勝カードが決定した。昨夏の決勝と同じく、沖縄尚学とエナジックスポーツが甲子園出場を懸けて対戦する。



第1試合では、昨夏の甲子園王者・沖縄尚学が名護に7-0で7回コールド勝ち。序盤から得点を重ねて試合の主導権を握ると、投手陣も名護打線を無得点に封じ、2年連続の決勝進出を決めた。



第2試合では、エナジックスポーツが北山に12-2で6回コールド勝ち。初回に2点を先制すると、2回にも1点を加えて3-0とリードを広げた。一時は1点差まで追い上げられたものの、4回に一挙5得点。6回にも4点を加え、昨夏に続いて決勝へ駒を進めた。











両校は昨夏の沖縄大会決勝でも対戦し、沖縄尚学が9-1で勝利。その後、新チーム発足後は昨秋の沖縄大会準決勝で沖縄尚学が5-2、今春の九州大会決勝ではエナジックスポーツが5-1で勝利している。



新チームでは1勝1敗。甲子園出場を懸けた今夏の決勝が、3度目の対決となる。













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