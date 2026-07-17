







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くも存在感を発揮している。一部では今季のトレード期限で放出対象になるのではと憶測も飛び交っているが、球団側は現時点ではそのようなことは考えていないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ラッシングは首の負傷で離脱中のウィル・スミス捕手の代役として、ここまで61試合、打率.254、10本塁打、30打点と奮闘している。ただ、グラウンド内外で物議を醸す振る舞いが相次いでいること、スミスが復帰すると使いどころがなくなることなどから今後が注目されていた。



ただ、同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、ドジャースはトレード期限までに捕手の層を厚くする方針だという。ただし、補強の対象はメジャーではなく、マイナーの選手になる見込みだ。同記者は『球団関係者に短時間ながら話を聞いた限りでは、メジャー級捕手を補強することは現時点では考えていないようだ。球団はラッシングの働きに満足しており、現在も精神面の成長を促すための指導を続けている』と述べている」と言及。



続けて、「理由が何であれ、ドジャースはスミスが戦列に戻るまで、ラッシングに正捕手としての役割を託す覚悟を固めているようだ。そして、その重責にラッシングがどう応えるかが、最終的にはチームの運命を左右することになるかもしれない」と記している。











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