







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ナ・リーグの先発指名打者（DH）に選出されたものの、左膝の炎症によりオールスターゲームを欠場した。球団はワールドシリーズ3連覇を目指す中、二刀流でプレーする大谷の状態を慎重に管理している。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。



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オールスターゲームでは、大谷に代わって、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手がDHとして先発出場した。そのため、ナ・リーグは最大のスター選手を欠いた状態で臨むことになった。



大谷は現在、左膝に続いている炎症の治療を受けている。投打の二刀流でチームを支える存在であるため、オールスターゲームで無理をさせることはできない。



スター選手たちが集まる場で大谷のプレーを見られないことは、ファンにとって残念な結果となった。一方で、球団にとって最も重要なのは、秋の大舞台で大谷が出場できる状態を整えることにある。



厳しい状態が続く大谷についてヘイエン氏は「彼が二刀流をこなすことを考えれば、ドジャースにとってこれは決して軽視できない問題だ。3連覇を目指すドジャースにとっての希望は、彼が健康な状態でポストシーズンに出場することである」と言及した。











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