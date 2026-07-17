阪神・森下翔太が17日の広島戦で第24号2ランを放った。

同日にニッポン放送ショウアップナイター 巨人対中日の中継中に阪神・森下が第24号2ランを放ったことを伝えられると、江本孟紀氏は「チーム内競争が一番出る選手。佐藤がいるから、大山がいるから、気持ちを出して全力でやる」と分析。「クリーンアップで競い合っているのはホームラン数を見たらわかる。阪神は今、相乗効果を生んでいる」と話した。

セ・リーグの打撃部門は佐藤輝明、森下翔太、大山悠輔のクリーンアップを打つ3人が、高いレベルで争っている。