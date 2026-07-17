「第108回全国高等学校野球選手権神奈川大会」は18日、5回戦で川和と市ケ尾が対戦する。ともに県立校として神奈川の激戦区に挑む両校だが、その目標設定にはそれぞれの哲学がある。

川和を率いる平野太一監督が掲げるのは、「県立高校からの甲子園出場」。希望や可能性を信じ、生徒とともにロマンを語る指導者は、どのようにチームを導いているのか。大利実氏の著書『高校野球激戦区 神奈川から頂点狙う監督たち』（カンゼン刊）より、その指導哲学を紹介する。

※本稿は2024年刊行の書籍から一部を抜粋・再構成したものです。本文中の肩書、学年、チーム状況、大会成績などは、原則として刊行時点のものです。

「指導者をやるのであれば、地元か神奈川」

大分の県立別府鶴見丘高校から、岡山の川崎医療福祉大に進み、卒業後に神奈川の県立高校の教員に就いた。社会に出るまで神奈川とは縁もゆかりもない生活を送っていたが、あえて、教員採用試験を受けたのには明確な理由がある。

「大分と神奈川の採用試験を受けました。神奈川の高校野球熱が高いことは知っていたので、指導者をやるのであれば、地元か神奈川のどちらかだと考えていました」

当時、地元・大分の体育科の採用枠はわずかに1。100倍近い競争率で合格には至らなかったが、神奈川の採用試験には見事に合格した。川崎医療福祉大から現役で合格したのは、平野監督が初めてだったという。

津久井浜では就任5年目、2012年夏にベスト16を経験し、瀬谷では2016年夏に東海大相模を1点差まで追い詰めた。同じ大分出身で、尊敬する生田勉監督（当時）が率いる亜細亜大の野球に魅了され、瀬谷のユニホームを亜細亜大そっくりのデザインに変えたのも2016年だ。自ら生田監督のもとを訪ね、承諾を得た。

言われされているような目標では、本物ではない

2022年に県内屈指の進学校である川和に異動し、2023年1月から指揮を執る。平野監督の理念に共感した人たちが、新たにスタッフに加わり、目標に向かって船を漕ぎ進めている。その中のひとりに、瀬谷時代の教え子である齋藤虎太朗コーチがいる。東海大相模と激闘を演じたときのキャプテンだ。

「平野先生、ぼくらの頃と比べると、だいぶ変わったと思います。当時は、『甲子園に行くぞ！』というエネルギーを思い切り叩きつける感じで、そのエネルギーに着いて行けずに苦しむ選手もいました。今はひとりひとりの想いを尊重して、うまくやる気にさせながら、『こういうことができるなら甲子園を目指せるかもしれない』という教え方をしています」

この話を平野監督に振ると、「そうかもしれないですね」と頷いた。

「初任の津久井浜では、『どうせやるなら甲子園だ！』と自ら引っ張る感じで、瀬谷では選手たちが『目標は甲子園！』と言わざるを得ない空気を、ぼくが作り上げていたと思います。いろいろな経験をしていく中で、今は心の内側から湧き出てくる感情を大事にするようになって、人それぞれの目標があっていいと思うようになりました。指導者のエネルギーは絶対に大事ですけど、指導者に言われされているような目標では、本物ではないですからね」

2023年秋、県大会3回戦で藤沢翔陵に2対6で敗戦。その後のミーティングで、平野監督が若い頃から学んできた原田隆史氏（元中学校教員／株式会社原田教育研究所代表取締役社長）が発案した『オープンウインドウ64』を活用しながら、「どんなチーム、どんな自分になりたいのか？」を話し合った。

「日本一が1割、甲子園出場が6割、残りの3割が打倒私学、川和史上最高成績（県ベスト4）という割合でした。『勝ちたい、成長したい』という方向性はみんな同じ。ぼく自身が伝えたのは、『甲子園に行きたい！ “けど、無理だよな……”と思うこともあるよな。でも、“けど、以降はちょっと置いておこう。そこを何とかしようするのが青春じゃないの？”』と言いました」

目標は「県立高校からの甲子園出場」

「どうせ無理」と思っていたら、人生は何も動き出さない。

「人が何かをやろうと思うときには、エネルギーが絶対に必要になります。このエネルギーの源は、希望や期待や可能性。それを感じているから、目標にチャレンジすることができる。青臭い言い方ですけど、未来に希望がある状態が一番ワクワクできると思っています。学生時代にその希望を掲げられなければ、一生涯、ロマンを語ることなんてできない。ぼくが教員として感じるやりがいのひとつは、生徒とともにロマンを語り合えることです」

青春ドラマのようなセリフをズバッと言う。これこそが平野監督の魅力だ。

平野監督自身の目標は「県立高校からの甲子園出場」。

可能性を感じているからこそ、言葉にしている。

今の川和が、横浜や東海大相模に勝つとすれば、どんな野球が必要になるか。

「甘い発想であれば、『それは甘いですよ！』とぜひ指摘していただきたいですが、正攻法で勝つことしか考えていません。普通に、野球で勝つ。たとえば、横浜高校のエースが150キロのストレートを投げるのなら、それを打てなければ勝てないのは明らかです。守備は、私学のレベルを考えて、内野ゴロでは4.0秒以内にファーストでアウトを取る、一塁走者の帰塁は１.0秒以内で戻るなど、すべて基準のタイムを設定して、練習しています」

奇策も何もない。考えていることはシンプルだ。