「第108回全国高等学校野球選手権神奈川大会」は18日、5回戦で市ケ尾と川和が対戦する。ともに県立校として神奈川の激戦区に挑む両校だが、その目標設定にはそれぞれの哲学がある。

市ケ尾の菅澤悠監督が掲げた目標は「甲子園出場」ではない。「夏の5回戦で勝負できるチームになる」ことだ。目標を現実に引き寄せ、本気で取り組むことにこそ、高校野球の価値がある。大利実氏の著書『高校野球激戦区 神奈川から頂点狙う監督たち』（カンゼン刊）より、県立校を率いる指導者の哲学を紹介する。

※本稿は2024年刊行の書籍から一部を抜粋・再構成したものです。本文中の肩書、学年、チーム状況、大会成績などは、原則として刊行時点のものです。

「うちは甲子園を目指していません」の真意

「うちは甲子園を目指していません」

堂々と言い切る指導者は、そうはいないだろう。

「『甲子園出場』を目標にしながらも、それに見合った取り組みをしていないのを見ると、一番イライラします。だったら、『甲子園』を口にしないほうがいい。うちの場合は、入ってくる生徒の力、環境、学校の予算、さまざまなことを考えたときに、甲子園を狙うのは非現実的だと思っています」

就任7年目（※当時）を迎えた菅澤悠監督。荏田高校から中央大に進み、大学時代は横浜金港クラブでプレーしながら、麻生ジャイアンツボーイズのコーチをしていた。中央大卒業後、体育の免許を取るために筑波大に1年通い、中央大4年時からの2年間は母校・荏田で学生監督を務めた。2009年春にはベスト16に勝ち進んだ実績もある。初任の向の岡工を経て、2017年から市ケ尾の監督を務めている。

市ケ尾では、2022年春にベスト16入りを果たし、創部初となる夏の第三シードを取ると、続く2023年春にもベスト16に進み、2年連続で第三シードを獲得した。同年夏は横須賀、城山、法政二と、難敵を次々と下し、学校としては2009年以来のベスト16進出を遂げた。

「指導者としてもっとも大事にしているのが、目標に対する取り組み方です。やるべきことをやれているかどうか。うちが『甲子園出場』を目標にすると、あまりに遠すぎて、努力の仕方がわからないと思います。こうなると、成功体験を得ることができない。持っている能力を最大限に伸ばした先に、たどり着ける目標はどこにあるか。それを常に考えています」

甲子園を狙う強豪私学と本気で勝負をする

「甲子園を目指していない＝緩い取り組み」ということは、まったくない。

2024年の目標は、「夏の5回戦で勝負できるチームになる」。つまりは、甲子園を狙う強豪私学と本気で勝負をする。選手たちが立てた目標だ。

昨夏（※当時）はベスト16に勝ち上がったが、5回戦で慶應義塾に1対8の7回コールド負けを喫した。

「まったく、勝負ができませんでした。4回戦が終わった時点で、主力2人が足を攣り、エースも球数が増え、勝つプランを立てることすらできませんでした。手詰まりの状態。ぼくの見通しが甘すぎた。想定以上に5回戦の壁は高く、慶應とうちではすべてのスピード感が違いました。あとは、5回戦に行くまでが大変で、そこでエネルギーを使い果たした感じがあります」

前チームの目標は「ベスト16で勝つ」。それでも、達成こそできなかったが、目標に向かう努力は見事なものがあったという。

「3年生の成功体験というか、自己実現力は最高のものがありました。大学入試もそれぞれの目標に向かって、よく努力をしていました。うちの部員たちは、3年生になると校内での立ち位置がどんどん上がっていきます。いろんなことに自信を持って、取り組めるようになる。周りも、『あの菅澤に鍛えられながら、よく頑張っているな』と見てくれるようになります（笑）。

自分たちが『この目標を叶えたい』と思ったことに本気で取り組んで、苦しいことがありながらも試行錯誤を繰り返して、成功体験を重ねていく。だから、たとえ甲子園を目指さなくても、高校野球をやる意義は必ずある。うちにとっては、5回戦で本気の勝負をすることが、甲子園に出場するのと同じだけの価値があるということです」

夏の慶應義塾戦を終えたあと、３年生からは「マジできつかったです」と本音が漏れたという。

「理不尽な走り込みもなければ、練習も短く、19 時には学校を出なくてはいけません。だから、練習でヘトヘトになることは少ない。でも、目標に向かってしっかり努力をしていないと、すぐにぼくから指摘が入ります。自分が決めた目標に対して、やるべきことを遂行できているのか。一番シンプルでかつ、一番難しいことを常に要求しています」

やるかやらないかは自分次第

その取り組みで目標が達成できるのか？

苦しいときこそ、楽なほうに逃げてしまうのが、人間の性とも言える。そんな選手がいたときには、あえて厳しい言葉をかける。

「楽をすればするだけ、最後の夏に後悔するよ。自分の目標を達成するために、今やっていることが最善の選択なのか。お前はそれでいいと思っているかもしれないけど、おれは思わない。しんどいとかきついとかではなく、自分自身が成長できる選択をしたほうがいいんじゃないの？」

最終的に、やるかやらないかは自分次第。自ら厳しい道を選ぶ選手が増えれば、おのずとチームは強くなっていく。

菅澤監督が目標にするのは、福島の強豪・聖光学院の取り組みだという。

「毎年5月に、聖光学院の育成チームとオープン戦をさせてもらっています。育成チームと言っても、能力的にはうちの３年生と互角。聖光の子たちの野球に対する向き合い方や情熱が素晴らしく、かなりの刺激を受けています。若いコーチが、『チームを代表して出ているのに、何ひとつ示さないのか。だったら、ほかの選手でいいだろう！』みたいな言葉をかけていて、とにかく熱い。5月に聖光の野球に触れることで、夏に向かってチームが上がっていくのがわかります」

夏の5回戦で勝負できるチームになるには、どんな力が必要か。

「いかに余力を残して、5回戦まで勝ち上がれるかです。そのためには、フィジカルと技術を上げて、圧倒的なチーム力を付けること。3回戦まではコールドで勝ち、4回戦も得点差をつけて勝つ。5回戦でエースが万全の状態で臨み、私学と勝負をする。そこまでの絵は描いています」