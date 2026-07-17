







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の痛みにより、MLB全体の最多得票で選出されたオールスターゲームを欠場した。二刀流による身体への負担が表れ始める中、球団はワールドシリーズ3連覇を見据えて慎重な起用を続ける方針だ。米メディア『ファン・サイデッド』のクリス・ランダース記者が言及した。



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大谷がオールスターゲームを欠場するのは、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からのリハビリにより投手として登板しなかった2019年以来となる。今季前半はナ・リーグのサイ・ヤング賞争いに加わる一方、打者としても圧倒的な成績を残し、前例のない活躍を見せていた。



しかし、二刀流は大谷ほどの選手であっても代償が伴う。左膝の問題は6月中旬に初めて表面化し、球団が炎症と発表した症状によって途中交代した。その後は数日で打線に復帰し、先発登板も回避しなかったが、完全に回復したわけではなかった。



さらに大谷は今季、上腕二頭筋の違和感によって試合途中に交代したほか、数週間にわたり断続的に指のマメを抱えながら投球を続けている。上腕二頭筋の症状は投球時ではなく、打撃のスイング時に感じたものだ。



複数の症状が出ている大谷についてランダース氏は「彼はほんの数年前には夢にも思えなかったような活躍を見せているが、つい先日32歳になったばかりだ。これほど類まれな才能を持つ選手には、身体がどこまで耐えられるのか、どこまで自分を追い込めるのか、あるいは追い込んではいけないのかという点について、我々はまだ十分に理解できていない」と言及した。













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