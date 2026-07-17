







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。熾烈な争奪戦が勃発することが確実視されているが、中でもミルウォーキー・ブルワーズとフィラデルフィア・フィリーズは難敵になるかもしれない。米メディア『ザビッグリード』が報じた。



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両球団は日本時間17日終了時点で、ブルワーズがナリーグ中地区首位（2位と5ゲーム差）、フィリーズが同東地区2位（首位と2.5ゲーム差）に位置している。地区優勝争い、及びにポストシーズンを勝ち抜くため、大型補強に打って出ても不思議ではない状況だ。



同メディアは「優勝争いを繰り広げる2球団には、スクーバル獲得へ積極的に動く十分な理由がある。そして、そのどちらかがドジャースを上回る条件を提示すれば、球界の勢力図が大きく変わる可能性がある」と言及。



続けて、「優勝を狙える『チャンピオンシップ・ウィンドウ』は永遠に開かれているわけではない。そして、彼ほどの実力を持つ投手を獲得できるチャンスは、そう何度も巡ってくるものではない。ブルワーズとフィリーズにとって重要なのは、単にエースを補強することだけではなく、ドジャースに彼を獲得させないことにもある。今季のWS制覇を本気で目指すのであれば、トレード期限までの最優先事項に据えるべきだろう」と指摘している。











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