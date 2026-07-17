MLBドラフトでマーリンズから指名された佐々木麟太郎を巡り、進路をめぐる情報が錯綜している。一部では「マーリンズ入り決断」と報じられた一方、マネジメント側は「まだ決めた事実はない」と説明。ソフトバンクも交渉継続の姿勢を崩しておらず、スタンフォード大残留の可能性も残されている。食い違う情報の背景と、現在残された3つの選択肢を整理する。（文・八木遊）

[caption id="attachment_233502" align="aligncenter" width="530"] スタンフォード大の佐々木麟太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

決まったかに見えた進路が、再び揺れている。佐々木麟太郎を巡る情報が、わずかな時間差で真逆の顔を見せた。

7月15日、一部メディアは、佐々木がMLBドラフトで指名されたマーリンズへの入団を決断したと報じた。スポーツ紙や一般紙でも関連報道が相次ぎ、進路は米国でのプロ入りに大きく傾いたとの見方が一気に広がった。

マーリンズが佐々木を8巡目、全体235位で指名したこと自体は事実である。高校通算140本塁打を誇る左の大砲に、メジャー挑戦への具体的な道が示された。

ところが、15日夜から翌16日にかけて風向きが変わった。佐々木のマネジメントを手がけるナイスガイ・パートナーズの木下博之氏がXを更新し、「まだ選択肢のどれかに決めた事実はありません」と説明した。

一部報道ではマーリンズ入りを決断、マネジメント側の説明では未決定。これでは、ファンが混乱するのも無理はない。

ソーシャルメディア『X』上では「結局どっちなんだ」「正式発表が出るまで分からない」といった趣旨の反応が相次いだ。ソフトバンクファンからも、一度はマーリンズ入りを受け入れながら、再び期待してしまうとの戸惑いがにじんだ。

もっとも、2つの情報が完全に矛盾しているとは限らない。水面下でマーリンズ入りに気持ちが傾いていたとしても、条件交渉や最終確認が終わるまでは、正式決定とは言い切れないからだ。

報道が佐々木の意向を捉え、マネジメント側が契約や手続きも含めた現状を「未決定」と説明した可能性も残る。

ただし、これはあくまで一つの見方であり、現時点で舞台裏を断定することはできない。

だからこそ、ここで事実と観測に線を引く必要がある。確認できるのは、マーリンズが佐々木を指名したこと、ソフトバンクも交渉権を持っていること、そしてマネジメント側が未決定と説明していることだ。

マーリンズ入りの観測が強まったとしても、まだゴールテープを切ったわけではない。スタンフォード大への残留も含め、3つの道が消えたわけではない。

ソフトバンク側も、佐々木の決断を待つ構えを崩していない。球団として独自のルートから情報を得ながら、現時点では本人の正式な意思表明を待っている状況だ。

佐々木に残された道は、マーリンズと契約して米国でプロ生活を始めるか、2025年のNPBドラフトで自身を1位指名したソフトバンクに入団するか、スタンフォード大に残るかの3つである。

マーリンズとの契約期限は米東部時間7月27日午後5時、日本時間では28日午前6時。ソフトバンクとの契約締結期限も31日に迫っており、この混乱が長く続くことはなさそうだ。

決断の時は近い。ただし、最後の一行を書くのはメディアでも球団でもなく、佐々木本人である。揺れる情報に一喜一憂しながらも、今はその言葉を待つしかない。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

[caption id="attachment_275197" align="aligncenter" width="1200"] 施設見学する佐々木麟太郎【写真：産経新聞社】[/caption]

【動画】麟太郎は「マーリンズに絶対入った方がいい」。MLB評論家が語るワケとは？

『DJケチャップのMLBトークライブ』より（※該当シーンから再生）

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