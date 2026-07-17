昨夏の福岡王者が敗退…離島のシード校も姿消す　岩手、大阪の古豪も夏終え…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会は17日、各地で試合が行われた。福岡大会では昨夏王者の西日本短大付が敗退。鹿児島大会では離島のシード校・徳之島が姿を消し、岩手、大阪でも甲子園出場歴を持つ古豪が夏を終えた。



福岡大会の5回戦では、昨夏王者の西日本短大付がシード・祐誠に2-4で敗れた。西日本短大付は5回に4点を先取され、その後に2点を返したものの、反撃は及ばなかった。



西日本短大付は。2024年から2年連続で夏の甲子園に出場。3年連続の聖地を目指したが、5回戦で姿を消し、県大会3連覇はならなかった。



鹿児島大会の3回戦では、シード校の徳之島が錦江湾に3-5で敗戦。徳之島は今春の県大会でベスト8入りし、今大会でも2試合を勝ち抜いたものの、準々決勝進出には届かなかった。











大阪大会の3回戦では、八尾が堺東に0-7で7回コールド負けを喫した。八尾は春夏通算10度の甲子園出場を誇る古豪だが、今夏は3回戦で大会を去った。



岩手大会の3回戦では、福岡が久慈に2-5で敗れた。福岡は夏の甲子園に10度出場している岩手屈指の伝統校。1985年以来となる夏の甲子園出場はならなかった。



昨夏王者の西日本短大付をはじめ、離島のシード校・徳之島、岩手と大阪の古豪も敗退。それぞれの地方大会で、実績校が夏を終えた。





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