







17日のプロ野球公示で、広島東洋カープは矢野雅哉選手を一軍登録から抹消した。







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矢野は育英高、亜細亜大を経て2020年ドラフト6位で広島に入団した27歳。



俊足を生かした守備範囲の広さが持ち味の内野手で、2024年には自己最多の137試合に出場し打率.260・13盗塁をマークするなど、レギュラーとして躍動した。



2023年にも93試合に出場し7盗塁を記録するなど、機動力野球の一翼を担ってきた実績を持つ。



今季は開幕を二軍で迎えたが、4月5日に一軍昇格を果たすとそのまま一軍に帯同し続けていた。











ここまで44試合に出場し打率.167・1本塁打・5打点と苦しんでおり、直近は途中出場が続いていた。



15日の横浜DeNAベイスターズ戦では遊撃守備として途中出場。 打席は回って来なかった。



”ネクスト菊池涼介”として期待された韋駄天。残した実績は確かなものだけに、ファームで打撃を立て直し、再び一軍定着を目指したい。





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