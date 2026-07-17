小田急本鵠沼駅から徒歩約1分。2025年10月9日にオープンした「たぬ家」は、こだわりのぶっかけうどんを味わえると話題のお店です。

昼は気軽なランチ、夜はお酒と一品料理を楽しめます。昭和の趣を残す空間には、店主夫妻の想いがたっぷり詰まっていました。

祖父母の家を受け継ぎ、新たな憩いの場へ

たぬ家が店を構えるのは、店主のお母様の実家。かつて歯科医院として地域の人々に親しまれていた建物を受け継ぎ、昭和の面影を残しながら、新たな憩いの場として生まれ変わりました。

以前は都内でダイニングバーを営んでいた店主ですが、「いつか親しみのある地で自分のお店を開きたい」という想いを胸に、本鵠沼での開業を決意しました。

現在は、お母様が女将さん、奥様が若女将として店頭に立ち、家族で訪れるお客様を温かく迎えています。家族で営むからこその、どこかほっとする空気感もこの店ならではの魅力です。

「地域に根ざした店にしたい」という想いは、料理にも表れています。主役の麺は町内で製麺を頼み、湘南産の野菜など、できるだけ地元の食材をとり入れながらこの土地ならではの一杯を届けていきたいと話します。

店名の「たぬ家」は、奥様がたぬき好きだったことがきっかけ。また、たぬきうどんの親しみやすさに加え、信楽焼のたぬきに込められた「商売繁盛」の願いも由来のひとつです。

店内のあちこちには、さまざまな表情のたぬきたちが飾られ、お客様をほっこりとお出迎え。食事とともに、ぜひお気に入りの一匹を探してみてください。

おすすめメニュー 「湘南ぶっかけ」は必食

たぬ家の看板メニューは「湘南ぶっかけ」です。湘南の名物、しらすがたっぷりと盛られた、見た目からも楽しめる一杯。

このメニューは、藤沢ではまだ珍しい“ぶっかけうどんスタイル”を広めたいという想いから誕生しました。店主は以前、岡山県で暮らしていた経験があり、本場・讃岐うどんに親しんできたこともこのメニューの原点になっています。

少し平たく、しっかりとコシのある麺は、複数の製麺所を巡り、より良い味を追求されたとのこと。つるっとしたのど越しも良かったです。

昆布やいりこの旨みをしっかり感じられる、ほんのり甘めの出汁との相性も抜群。揚げたてで提供される大きなかき揚げは、野菜の甘みと海鮮の旨みが詰まってたまらない美味しさでした。

初めて訪れる方には、まずこの一杯がおすすめです。※ランチ限定メニューです。

お酒好きも楽しめる夜メニュー

夜はうどんだけでなく、お酒とおつまみメニューが豊富なのがこの店の特徴です。

日本酒はお客様からのリクエストを取り入れ、少し珍しい銘柄もラインナップしているとのこと。料理との相性を考えた品ぞろえで、うどん屋でありながら居酒屋感覚でも利用できます。

「本鵠沼」という地元の名前がついたお酒は、お店近くの酒屋さんが監修。普段なかなか出会えない一杯に出会えることもあり、日本酒好きはもちろん、これから日本酒を楽しんでみたい方にもおすすめです。迷ったときは、お酒に詳しい店主と若女将が料理との相性も含めて提案してくれるので、ぜひ相談してみてください。

お猪口（ちょこ）は、好みのものを選ばせてくれました。店内の箸置きやお皿は、さまざまな種類があり隅々までこだわりを感じます。

お店の人気メニューの大山鶏の「とり天」をいただきました。

ジューシーで食べ応えのあるとり天は、お酒がすすむ一品です。一つひとつが大ぶりで、満足感たっぷり。子どもから大人まで幅広い世代に愛される人気メニューなのも納得でした。

気になっていた「丸々穴子一本天」は、お皿からはみ出るほどの豪快な一品。サクサクの衣に一口頬張るとふっくらとやわらかな身が広がります。日本酒にも合うメニューで、食べやすい大きさに切ってくれるのでシェアしながら楽しめました。

ほかにも季節限定のとうもろこし天や、焼きうどんなど、お酒を飲んで、みんなでシェアしてと、夕食として楽しめるメニューが充実しています。ラストオーダーは22時、閉店は23時なので、仕事帰りにもゆっくり立ち寄れますね。

店内・外装は昭和の趣と和モダンが調和する心地よい空間

昭和30年代の建物の趣を大切に残しながらリノベーションされた店内は、天井や梁には当時の面影がそのまま生かされており、どこか懐かしさを感じる空間が広がります。

一方で、内装は丁寧に手を加えられ、清潔感のある和モダンな雰囲気に。昔ながらの温もりと心地よさが調和した、ゆったりと過ごせる空間です。玄関で靴を脱ぐスタイルもリラックスして過ごせました。

店内を彩る湘南らしいブルーのタイルは、店主と奥様が一緒に1枚1枚貼り上げたもの。細部まで手仕事の温もりを感じます。

シンボルのたぬきタワーが出迎えてくれる個室もあります。ここは、歯科医院時代の待合室だったと女将さんが教えてくれました。席間にもゆとりがあり、小さなお子さま連れからご年配まで、快適に過ごせる空間です。貸切にも対応しているため、家族の集まりや宴会にもぴったりです。

まとめ

お店の仕込みは毎朝8時からスタート。ランチタイムも比較的長く営業しているため、「ランチ難民」の方にも心強い一軒です。

地域に愛される一軒を目指して「乳幼児からご年配まで、誰もが気軽に来られるお店にしたい」そんな店主夫妻の想いが、一杯のうどんや店づくりの随所に現れています。

本鵠沼で新しいうどん文化を発信する「たぬ家」。こだわりの出汁とコシのある麺、そして温かなもてなしをぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。

The post 湘南うどん たぬ家 first appeared on 湘南人.