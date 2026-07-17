







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、過去に手術を受けたこともある左膝に不安を抱えている。前半戦終了後に患部の水抜きを行い、その後のオールスターは辞退して休養に充てているが、回復にはもうしばらく時間がかかるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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大谷は6月中旬の試合で左膝の炎症により途中交代。離脱はせずに出場を続けてきたが、なかなか状態が改善しないことから、オールスター前後の帰還を患部のケアに充てる流れに至っている。



同メディアによると、ドジャースのマーク・プライアー投手コーチは大谷の状態について「心配しているかと言われれば、ほどほどにはしている。ただ、これまで痛みや違和感を抱えながらプレーしてきた他の選手以上に心配しているわけではない。しっかり休養を取ったことで、症状が少し落ち着いてくれればと思っている。そして、来週末の状態を見て判断したい」と、現時点ではそこまで深刻視はしていないと言及。



その一方で、「問題点が何なのかは、ある程度特定できていると思う。だが、原因が分かったからといって、必ずしも修正が簡単とは限らない。特に彼の場合は投球フォームの調整だけに、他の投手ほど多くの時間を割ける立場ではないからね」と難しさも口にしているという。











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