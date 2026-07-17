







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



17日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは達孝太投手を一軍登録から抹消した。







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15日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に登板し、1回を無失点に抑えた。前日14日も1回を無失点に抑える活躍を見せていた。











達投手は2021年ドラフト1位で天理高から日本ハムに入団した22歳。



今季は開幕から先発ローテーションに入ったが、9試合で2勝6敗・防御率4.06と結果を残せず5月30日に一度抹消された。



それでも6月16日に中継ぎとして再昇格すると一変し、ここまで10試合で5ホールド・2セーブ・防御率0.75という抜群の安定感を披露した。



プロ通算では37試合登板・11勝8敗・2セーブ・防御率2.53という成績を残している。



新庄剛志監督は、中継ぎで培った投球のリズムを先発でも発揮できるよう期待を寄せており、後半戦に向けて状態を整える。





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