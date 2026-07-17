波乱の秋田大会でベスト4決定！　横手勢2校が進出…大曲工も準決勝へ【夏の…

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第108回全国高校野球選手権秋田大会は17日、こまちスタジアムで準々決勝2試合が行われ、横手と大曲工がベスト4進出を決めた。前日に勝利した新屋、横手城南を合わせ、準決勝へ進む4校が出そろった。



16日の第1試合では、新屋が能代松陽に3-1で勝利した。新屋は2回に先制すると、3回と6回にも1点ずつを追加。先発の賢木俊平が能代松陽打線を1失点に抑え、準決勝進出を決めた。



第2試合では、横手城南が男鹿工に9-0で7回コールド勝ち。2回に2点を先制すると、6回には打線がつながり一挙6得点。投げては佐藤遥が相手打線を無得点に封じ、4強入りを果たした。



17日の第1試合では、横手が今春の県大会3位・秋田修英に3-2で競り勝った。両校は今春の県大会準々決勝でも顔を合わせ、横手が2-3で惜敗。夏の再戦では同じ1点差で勝利し、雪辱を果たしてベスト4へ駒を進めた。











第2試合では、大曲工が秋田西に7-2で勝利した。2-2の同点で迎えた8回、スクイズで1点を勝ち越すと、9回には相手のミスにも乗じて4点を追加。終盤に一気に突き放し、今春の県大会に続くベスト4入りを決めた。



準決勝は19日に行われ、ベスト4に勝ち残った新屋、横手城南、横手、大曲工が、夏の甲子園出場を懸けて激突する。



今大会では、3連覇を目指した金足農をはじめ、秋田商、能代松陽など実績校が相次いで敗退。波乱の展開が続く中、4校が頂点を争う。





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