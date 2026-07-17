一番印象が変わった選手は…？MLB公式、山本由伸＆村上宗隆らのスーツ姿な…

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MLB公式Instagram（mlbjapan）が16日（日本時間17日）、オールスターゲーム前の「レッドカーペットショー」に登場した選手たちのスタイリッシュな写真をまとめて公開した。











「ユニフォーム姿とは別人！？」というテーマのもと、スーツ姿で登場した選手たちの写真が次々と紹介された。



山本由伸投手は2年連続2度目のオールスター選出。ファンにサインを求められる場面も収められ、シンプルな装いながらも変わらぬ人気ぶりを見せつけた。



村上宗隆選手はメジャー1年目にして初のオールスター出場を果たし、レッドカーペットにも初参加。日本人2選手のスタイリッシュな一面がファンの注目を集めた。



このほか、コディ・ベリンジャー選手、フアン・ソト選手、ボビー・ウィットJr.選手、カイル・シュワーバー選手、マイク・トラウト選手など豪華スター選手たちも、それぞれ趣向を凝らしたファッションでレッドカーペットを彩った。



投稿では「スーツ姿で登場した選手たちで一番印象が変わった選手は？」とファンに問いかけており、普段のユニフォーム姿とは異なる一面を見せる選手たちの装いに、コメント欄でも多くの反響が寄せられている。





















【投稿】一番印象が変わった選手は…？いつもとは違うMLBスターの一枚がこちら













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【了】