ロッテの廣池康志郎が18日のソフトバンク戦に先発する。
廣池は球団を通じて「前回投球では緩急が使えてなかったので試合の組み立てをしっかりと行い、逆に右バッターのインコースに投げれてたことは良かったので、明日も継続して投げ切っていきたいです。体の状態は良いので暑さに負けずに頑張ります」とコメント。
廣池は今季13試合・70回1/3を投げ、2勝4敗、防御率3.58。前回登板の10日のオリックス戦は3回1/3を投げ4失点だった。
ロッテの廣池康志郎が18日のソフトバンク戦に先発する。
廣池は球団を通じて「前回投球では緩急が使えてなかったので試合の組み立てをしっかりと行い、逆に右バッターのインコースに投げれてたことは良かったので、明日も継続して投げ切っていきたいです。体の状態は良いので暑さに負けずに頑張ります」とコメント。
廣池は今季13試合・70回1/3を投げ、2勝4敗、防御率3.58。前回登板の10日のオリックス戦は3回1/3を投げ4失点だった。
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