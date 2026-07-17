熊本大会ベスト8が決定！　熊本工、九州学院など強豪が順当に進出【夏の高…

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第108回全国高校野球選手権熊本大会は16、17日に3回戦が行われ、熊本工、有明、ルーテル学院、岱志、九州学院、東海大熊本星翔、熊本学園大付、秀岳館が準々決勝進出を決めた。



16日はシード4校がそろって勝利。熊本工、有明、ルーテル学院、岱志がそれぞれ8強入りを決めていた。



17日は、今春の県大会とNHK旗大会を制した九州学院が7-0で熊本北にコールド勝ち。春から好調を維持する優勝候補が、準々決勝へ駒を進めた。



昨夏王者の東海大熊本星翔は、済々黌との激戦を8-6で制した。夏の連覇を目指す中、追いすがる相手を振り切ってベスト8進出を決めた。











熊本学園大付は、城北との激しい打撃戦に11-9で勝利。3回までに8得点を挙げて主導権を握ると、5回にも3点を追加した。終盤に2点差まで迫られたものの、最後は逃げ切った。



秀岳館は熊本国府との接戦を3-2で制した。1点を争う展開をものにし、最後の準々決勝進出枠をつかんだ。



これで熊本大会のベスト8が出そろった。準々決勝は19日から行われ、夏の甲子園出場を懸けた戦いはさらに激しさを増していく。





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