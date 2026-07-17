ロッテは17日、ジョーイ・ルケーシー投手の獲得を発表した。

ルケーシーは球団を通じて「千葉ロッテマリーンズの一員として、これからのキャリアを続けられることを心から光栄に思います。この新しい挑戦、 そして情熱的なファンの皆様の前でプレーできる機会を楽しみにしています。マウンドに上がるたびに、チームの勝利に貢献し、皆様に誇りに思ってもらえるよう、常に全力を尽くします。日本へ行き、チームに合流するのが今から待ちきれません。皆様の熱いご声援に感謝するとともに、すぐにお会いできることを楽しみにしています」とコメント。

サブロー監督は「先発として期待をしています。強い真っ直ぐと、彼独特の魔球 チャーブ（チェンジアップの握りで投げるカーブ）が特徴的です。チームの起爆剤として期待をしています」とコメントした。

ルケーシーはMLB通算124試合に登板して、23勝28敗、防御率4.15。今季はエンゼルスで5試合に登板して、0勝1敗、防御率13.50。パドレス時代の19年には30試合に登板して、10勝10敗、防御率4.18の成績を残している。

▼ ジョーイ・ルケーシー投手のプロフィール

生年月日：1993年6月６日（33歳）

出身地：アメリカ合衆国・カリフォルニア州

投打：左・左

ポジション：投手

身長・体重：198cm・103kg

出身：ニューアーク・メモリアル高等学校－シャボット短期大学－サウスイースト・ミズーリ大学－サンディエゴ・パドレス－ニューヨーク・メッツ－サンフランシスコ・ジャイアンツ－ロサンゼルス・エンジェルス－ロッテ