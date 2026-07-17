







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの濱田太貴選手は16日、敵地バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に代打出場。チームの勝利をたぐり寄せる移籍後初となるソロホームランを放った。







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8回、工藤泰成投手の代打として登場。中日2番手の牧野憲伸投手が投じた4球目のチェンジアップを豪快に捉え、左翼スタンドに叩き込んだ。



濱田は明豊高から2018年ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団し、昨年12月の現役ドラフトで阪神に加入した25歳。











昨季はヤクルトで開幕から不振が続き4月中旬に登録抹消を経験したが、8月末の再昇格後は打率.256・4本塁打と結果を残した経緯を持つ。シーズン全体では34試合で打率.221だった。



新天地での今季は打率.190と苦しんでいたが、待望の移籍後1号でチームの勝利に貢献した。























【動画】たいきコールが鳴り響く！濱田太貴が放った移籍後初のソロホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













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代打 濱田太貴 完璧な一振り！

移籍後初ホームラン㊗



⚾️中日×阪神

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【了】